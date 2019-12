Zwei Banker der Deutschen Bank, die mit Trump zu tun hatten, sollen sich erhängt haben

Es gibt nicht nur einen, sondern zwei Banker der Deutschen Bank, die sich erhängt haben sollen und mit Trump zu tun hatten. Thomas Bowers und William S. Broeksmit.

Bowers, eine ehemalige Führungskraft der Deutschen Bank, die Berichten zufolge einige wichtige Kredite an Donald Trump unterzeichnet hatte, erhängte sich anscheinend am 19. November in seinem Haus in Malibu. Bowers beaufsichtigte den Privatbankier von Trump.

Trumps Beziehung zur Deutschen Bank, die ihm Kredite gewährte nachdem die meisten anderen Institutionen ihn wegen seiner…..