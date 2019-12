Top-Medienanwalt Steinhöfel: So zwingen Sie ARD und ZDF in die Knie!

So zwingen Sie ARD und ZDF in die Knie!

Top-Medienanwalt Steinhöfel über Möglichkeiten des Gebührenprotests gegen ARD und ZDF und absurde Facebook-Sperren.

– Wie kann ich meine Gebührenzahlung an ARD und ZDF verzögern? Damit das System echte Probleme bekommt!

– Was unternimmt der Top-Medienanwalt gegen unsinnige Facebook-Sperren?

– Und wie steht es in Deutschland um die Meinungsfreiheit in den Medien?

Ein unglaublich spannendes HALLO MEINUNG-Gespräch mit einem der besten Medienanwälte Deutschlands. Freu dich auf zahlreiche große und kleine AHA-Momente!