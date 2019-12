Rai-News-24 springt mit Assad in medialen Ring, und macht Rückzieher. Selbstzensur?

Das Polit und Medienbüro der syrischen Präsidentschaft hat jüngst in einer Stellungnahme bekanntgegeben, dass der syrische Präsident Baschar al-Assad einem Interview mit dem italienischen Nachrichtensender Rai-News 24 zugestimmt hat.

Nachdem das Gespräch aufgezeichnet wurde, soll eine Vereinbarung getroffen worden sein, dass sowohl der italienische Sender als auch das syrische Nationalfernsehen das Interview am 2.Dezember übertragen. Hingegen habe Rai-News 24 im aller letzten Augenblick die Reißleine gezogen, und am Morgen des besagten Ausstrahlungstermins darum gebeten die Sendung zu verschieben, ohne dies jedoch zu begründen, so die syrische Präsidentschaft.

Daraufhin seien noch zwei weitere Ersuche zur Aufschiebung eingegangen. Laut dem Medienbüro läge dies nahe, das Rai-News….