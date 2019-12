Kleiner lustiger Auszug der Erklärung Vorweg:

“Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und stellt keine Bedrohung für andere Staaten dar.”

Damit Sie wissen, wer der alte und neue Feind ist, wo und wofür irrwitzig viele Milliarden Steuern- auch Ihre- verpulvert werden.

“Liebe Mitmenschen, wir haben die offizielle Londoner Erklärung des Nordatlantikrates vom 04.12.2019 übersetzt und kommentiert.

“Londoner Erklärung der Staatsoberhäupter und Regierungschefs, die an dem Treffen des Nordatlantikrates am 3. und 4. Dezember 2019 in London teilgenommen haben”

1. Wir haben uns heute in London, dem ersten Sitz der NATO, versammelt, um den siebzigsten Jahrestag der stärksten und erfolgreichsten Allianz der Geschichte zu feiern und den dreißigsten Jahrestag des Falls des Eisernen Vorhangs zu begehen. Die NATO garantiert die Sicherheit des Territoriums ihrer Mitgliedsstaaten und deren einer Milliarde Bewohner, unsere Freiheit und unsere Werte, zu denen die Demokratie, die individuelle Freiheit, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit gehören. Solidarität, Einigkeit und Zusammenhalt sind die Grundprinzipien unseres Bündnisses. Weil wir zusammenarbeiten,um Konflikte zu verhindern und den Frieden zu bewahren, bleibt die NATO das Fundament für unsere kollektive Verteidigung und das unentbehrliche Forum für Beratungen und Entscheidungen über die Sicherheit der Verbündeten. Wir bestätigen erneut das feste transatlantische Band zwischen Europa und Nordamerika, das Festhalten an den Absichten und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und das im Artikel 5 des Washingtoner Vertrages festgehaltene feierliche Versprechen, dass ein Angriff auf einen Verbündeten als Angriff auf uns alle betrachtet werden soll.

2. Wir sind entschlossen, die Kosten und die Verantwortung…..