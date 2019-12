Iranischer Außenminister: Gezielte Atomraketentests von Israel auf den Iran

Der Iran meldet sich, nachdem das israelische Verteidigungsministerium am Freitagmorgen einen großen Test eines mysteriösen neuen “Raketenantriebssystems” bestätigt hat.

“Die Verteidigungseinrichtung führte vor einigen Minuten einen Starttest eines Raketenantriebssystems von einer Basis in der Mitte des Landes durch”, sagte das Ministerium. “Der Test war im Voraus geplant und wurde wie angekündigt durchgeführt.”

Internationale Berichte, die keine weiteren Details enthielten, waren reich an Spekulationen über die Art der Rakete, von denen viele sagten, dass es sich um eine nuklearfähige ballistische Rakete handelte. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif sagte in einer Erklärung über Twitter: “Israel hat heute eine Atombomben-Rakete getestet, die auf den Iran gerichtet war.”

Israel today tested a nuke-missile, aimed at Iran.

E3 & US never complain about the only nuclear arsenal in West Asia—armed with missiles actually DESIGNED to be capable of carrying nukes—but has fits of apoplexy over our conventional & defensive ones. https://t.co/r4EqXkhcCN

— Javad Zarif (@JZarif) 6. Dezember 2019