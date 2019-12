Bei einer Rede in London nahm der türkische Präsident Stellung zur Außenpolitik der Türkei. Die Türkei sei heute kein Land mehr mit der man Spielchen spielen könne. “Heute haben wir eine entschlossene Türkei, die in ihrer Region das Spiel bestimmt und wenn nötig das Spiel beendet”, so der türkische Präsident. Zudem erklärte der türkische Präsident, warum die Türkei in Syrien sei.

