Paris 5.Dezember 2019: Bürger werden von Macros Schläger gnadenlos niedergeschlagen

….passend dazu….

Immense Proteste gegen Macrons Renten-Kürzungspläne

Demonstration in Paris, 5. Dezember 2019, zwischen Gare de l’Est und Place de la République. Foto: Bernard Schmid

Über eine Million war gestern in Frankreich auf den Straßen. Wie lange der Streik dauert, ist offen

Mindestens eine Million Demonstrierende in Frankreich, wo am gestrigen Donnerstag in 250 Städten protestiert wurde – das ist für einen ersten Mobilisierungstag in einer absehbaren Abfolge von Protestterminen ein beachtlicher, ein gewaltiger Auftakt. Auf 806.000 bezifferte am Abend das französische Innenministerium ihre Gesamtzahl. Der Gewerkschaftsdachverband CGT – als einer der Hauptveranstalter – sprach von 1,5 Millionen.

Solcherlei Abweichungen zwischen Veranstalter- und Polizeizahlen zählen in Frankreich zu den Klassikern bei sozial- und innenpolitischen Auseinandersetzungen. Allgemein wird damit….