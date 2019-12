Sadhguru erklärt, was Schicksal ist und wie es sich in unserem Leben auswirkt. Ist unser Leben vorherbestimmt? Eine Ansicht ist, dass wir die Kontrolle über unser eigenes Leben haben, während die andere Ansicht ist, dass alles, was uns passiert, nicht unter unserer Kontrolle steht, sondern Teil eines vorher festgelegten Plans. Es ist leicht, das Schicksal zu beschuldigen, wenn Dinge in unserem Leben schief gehen.

