Natürlich biete ich Dirk Müller ein öffentliches Gespräch an, welches ungekürzt dann in seinem Kanal Cashkurs und hier veröffentlicht wird. In dem 2. Video zu Dirk Müller im Januar 2020 werde ich Ihm nachweisen, dass er die Unwahrheit in seinem Buch sagt und sogar einen schwerwiegenden Fehler begeht. Er selbst wird sich erklären müssen, wie es dazu kommen konnte. Die Menschen haben ein Recht auf die Wahrheit. Wir brauchen keine falschen Freunde. Lieber Dirk, denke über Deinen Weg nach.

