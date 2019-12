Wir stehen vor einer Zeitenwende! Seit der Finanzkrise 2008 erleben wir ein historischen Vertrauensverlust der Menschen in die Finanzwelt, in die Politik und auch in die Medien. Dieser Wandel ist nicht mehr zu stoppen. Er wird enden größten Crash aller Zeiten nicht nur monetär sondern auch politisch und gesellschaftlich.

