Am Black Friday 2018 wurden in Griechenland 83 Prozent der über eine konkrete Handelsplattform ausgelobten Produkte zu selben Preisen wie auch vorher verkauft.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren blieb in Griechenland der diesjährige Black Friday hinter den Erwartungen zurück und die Bilder des großen Gedrängels und der riesigen Schlangen an den Kassen der Geschäfte schon ab dem frühen Morgen gehören der jüngeren Vergangenheit an.

Ab mittags und danach nahm in zentralen Geschäftsstraßen wie….