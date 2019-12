Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen bemühte am UN-Klimagipfel in Madrid einen kuscheligen Eisbären, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Eisbären würden aussterben, weil am Nordpol das Eis schmilzt. Stefan Magnet ergänzt: Auch die Völker Europas sind bedroht. Und mit ihnen die blonde, blauäugige, weiße Barbie. Im Iran beispielsweise sei diese längst verboten und durch eine vollverschleierte Puppe ersetzt.

