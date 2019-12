Beginn der Blockaden an der Deutsch-belgischen Grenze/ Up-Date

Generalstreik in Frankreich: Beginn der Blockaden an der Deutsch-belgischen Grenze (Hertain). Die LKW stehen vor der Tür. Schon mehrere Kilometer Stau.

Die Raffinerie Frontignan bei Sète im Hérault wird am Donnerstagmorgen mittels Feuer und Laswagen blockiert

In der Nähe von Caen sind am Donnerstag mehrere Blockaden geplant. Hier eine anhaltende Blockade in der Industriezone Carpiquet.

Blockierung der 4 Zugänge zum Kuhkarussell in St-Etienne-du-Rouvray, bei Rouen. 250 bis 300 Gelb-Westen werden mobilisiert.

Blockade an der Kreuzung der Straße Saint-Brieuc und der Straße Vezin. Die Feuerwehr greift ein.

Sehr starke Mobilisierung bei den ersten Kundgebungen heute Morgen in Valenciennes!

beispiellose Mobilisierung in allen Städten Frankreichs.

…in Lyon kommt schon Tränengas zum Einsatz…

Orléans am 5. Dezember