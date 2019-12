alphaTrio | Dr. Markus Krall, Florian Homm & Dr. Markus Elsässer | Frankfurt am Main

Die Premiere des alphaTrio wurde auf der World of Value Konferenz am 26. Oktober 2019 in Frankfurt am Main gefeiert. 📈✍️ Das als Podiumsdiskussion beworbene Gespräch wurde mit fast 800 Gästen ein voller Erfolg. Florian Homm und die Doktoren Elsässer und Krall diskutierten drei Kernfragen, die zurzeit jeden Investor tangieren – und dies in naher Zukunft auch weiterhin tun werden. Wie werden persönliche Vermögen in der aktuellen Niedrigzinsphase gewinnbringend angelegt? Wie profitiert man am besten von der vorherrschenden Marktnervosität? Sind Vermögen in der Eurozone noch sicher oder sollte man sich besser umorientieren?

Ähnliche Beiträge