NATO-Bündnis hat in EU-Staaten an Rückhalt verloren – jedoch nicht in den USA

Heute treffen sich die NATO-Staaten in Washington, um das 70-jährige Jubiläum des Bündnisses zu feiern. Jedoch hat das Bündnis in den letzten zwei Jahren innerhalb der EU-Staaten an Rückhalt verloren. Das zeigt eine internationale YouGov-Umfrage in sechs Mitgliedsstaaten.

Während 2017 noch mehr als zwei Drittel der Deutschen (68 Prozent) eine Mitgliedschaft Deutschlands befürworteten, sind es 2019 nur noch 54 Prozent. Ähnlich hat sich der Rückhalt in Großbritannien von 73 Prozent auf 59 Prozent und in Frankreich von 54 Prozent auf 39 Prozent verringert. In den skandinavischen Nationen Dänemark und Norwegen lässt sich ebenfalls ein Rückgang von 80 auf 70 Prozent…