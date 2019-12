Diesel-Rasterfahndung: Berliner Polizei will Fahrverbot automatisiert überwachen

Die Polizeipräsidentin und Gewerkschaftler fordern den Einsatz von Kfz-Kennzeichenscannern, um Verkehrsverbote für Diesel-Autos durchzusetzen.

Die Polizei Berlin sieht sich in der Verantwortung, ihren “Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten”. Sie will daher nicht nur nachhaltiger etwa Fahrzeuge mit Brennstoffzelle beschaffen, sondern auch Fahrverbote für alle Dieselautos bis einschließlich Abgasnorm 5 “effektiv durchsetzen”. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik fordern daher den Einsatz von Kfz-Kennzeichenscannern, um den Verkehr in den Verbotszonen zeitweise automatisiert per Kameraaufzeichnungen zu überwachen.

Kennzeichenscanner statt Blauer Plakette

Man habe sich früh für eine Blaue Plakette oder eine technische….