Das US-Militär entwickelt ein “Unterwassergeschoss”

Eine Sache, die weit verbreitetes Wissen ist, ist, dass Kugeln unter Wasser nicht so gut funktionieren. Tatsächlich verlangsamen sie sich deutlich und können keine große Distanz zurücklegen. Ein Physiker war von dieser Hypothese so überzeugt, dass er beschloss, sein eigenes Leben zu riskieren, um es zu beweisen. Andreas Wahl hat einem Videoclip eine Waffe auf sich gerichtet, die direkt auf ihn unter Wasser schießt. Wie erwartet, verlangsamte sich die Kugel und berührte Wahl nicht, was ihre Unwirksamkeit in diesem Umfeld bewies.

Das Video davon

Unter der Wasseroberfläche

Also, warum funktionieren Kugeln nicht unter Wasser? Nun, Wasser ist viel dichter als Luft und deshalb können sie keine große Distanzen zurücklegen. Während die Verwendung von Waffen unter Wasser für den durchschnittlichen Waffenbesitzer unwahrscheinlich erscheint, ist es eigentlich ein großes Problem für Spezialeinheiten auf der ganzen Welt, wenn es um Unterwassereinsätze geht. Um dies zu verhindern, sind das US Special Operations Command und der Rüstungshersteller DSG Technologies derzeit dabei, eine Munition zu entwickeln die unter Wasser einsetzbar ist.

Unterwassergeschoss

Das neue Geschoss wurde entwickelt, um unter Wasser in einer Gasblase zu fort zu bewegen und so den Reibungswiderstand zu reduzieren und so hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Dieser Prozess wird als Kavitation bezeichnet. Die Idee wird bereits bei Torpedos und Propellern eingesetzt, aber dies ist das erste Mal, dass sie mit einer einzigen Kugel eingesetzt wird. Die neuen, mit Wolfram bestückten CAV-X-Geschosse sind speziell darauf abgestimmt, beim Durchlaufen von Wasser eine kleine Luftblase zu erzeugen, die es ihnen ermöglicht, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, bis sie die gewünschten Ziele erreichen.

Unterwasserkugeln mögen im Vergleich zum Rest der Welt als Low-Tech erscheinen, aber sie sind etwas, das noch nicht erschaffen wurde. Das wird sich jedoch bald ändern, was den Spezialeinheiten sehr helfen könnte, wenn sie mit feindlichen Zielen unter Wasser gegeneinander antreten.

Die Frage bleibt nun, was wollen sie unter Wasser bekämpfen?