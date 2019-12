worldwarzero..

Unglaublich! Langsam treibt das Phänomen FfF und XR seltsamste Blüten…. “world war zero“… Ich warte jetzt nur noch drauf, dass auch noch die Atomindustrie auf den Plan tritt…

PS. Update : Die Böcke machen sich zum Gärtner – und kanalisieren ALLES in ihrem Sinne…. Schaut Euch den Anreiser-Text der Website an. Unglaublich !

Zitat: ” We’re uniting unlikely allies with one common mission: making the world respond to the climate crisis the same way we mobilized to win World War II.

Join the movement to achieve net zero carbon emissions and create millions of new jobs in the process.

Together, we’ll win this war.

Join us and enlist today.”

” Wir vereinen unwahrscheinliche Verbündete mit einer gemeinsamen Mission: Die Welt dazu zu bringen, auf die Klimakrise zu reagieren, so wie wir uns für den Sieg im Zweiten Weltkrieg eingesetzt haben.

Schließen Sie sich der Bewegung an, um Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen und dabei Millionen neuer Arbeitsplätze zu schaffen.

Zusammen werden wir diesen Krieg gewinnen.

Schließen Sie sich uns an und melden Sie sich noch heute an.”

Die Webseite hier.

Vor 15 Stunden · John Kerry hat gerufen und viele sind gefolgt: In den USA hat der Ex-Außenminister ein mächtiges Bündnis gegen den Klimawandel gestartet. Zu “World War Zero” gehören etwa Bill Clinton, Sting …

Via: Eva Strieffler