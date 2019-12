Israelische Staatsanwaltschaft reicht Netanyahus Anklage beim Parlament ein und listet 333 Zeugen auf

AFP

Israels Generalstaatsanwalt hat seine Anklage gegen Premierminister Benjamin Netanyahu offiziell bei der Knesset (Parlament) eingereicht und einen umfassenden Fall dargelegt, in dem schätzungsweise 333 Zeugen, darunter wohlhabende Freunde und ehemalige Helfer, zur Aussage aufgerufen werden konnten.

Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit schickte die Anklage am Montag an die Knesset und stellte die Uhr auf einen Zeitraum von 30 Tagen, in dem Netanyahu als Knessetmitglied die parlamentarische Immunität vor Gericht beantragen kann.

Mandelblit sagte, dass Netanyahus Prozess vor dem Jerusalemer al-Quds Bezirksgericht stattfinden wird und dass ein Termin für das Verfahren festgelegt wurde, der noch nicht veröffentlicht wurde.

Der Premierminister wurde wegen Bestechung, Betrug und Verstoßes in drei Korruptionsfällen, den sogenannten Fällen 4000, 2000 und 1000, angeklagt.

In einer Entscheidung, die die formelle Anklage gegen den Ministerpräsidenten um mehrere Monate verzögern könnte, entschied der oberste Rechtsberater der Knesset, dass der derzeit ruhende Ausschuss des Knessethauses entscheiden muss, ob er Netanyahu parlamentarische Immunität gewährt.