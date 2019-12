Gold bald 4000 Dollar? Mysteriöser Käufer macht Millionenschwere Optionswette auf Gold

Am vergangenen Mittwoch platzierte ein bisher nicht bekannter Käufer eine Optionswette über 1,75 Millionen Dollar, dass sich der Goldkurs auf 4.000 Dollar verdreifachen werde:

Der Markt für Goldoptionen verzeichnete Geschäfte über 1,75 Millionen Dollar en bloc, bei denen gewettet wurde, dass sich der Kurs des Edelmetalls in mehr als einem Jahr fast verdreifachen und den bisherigen Rekord weit übertreffen könnte.

Am Mittwoch gegen Mittag wechselten in New York 5.000 Lose einer Goldoption den Besitzer, die dem Inhaber das Recht geben, das Edelmetall im Juni 2021 für 4.000 Dollar pro Unze zu kaufen. Die Wetten wurden für 3,50 Dollar pro Unze verkauft.

»Es ist wie eine 18-monatige Risikolebensversicherung – wie wird die Welt aussehen, wenn Gold bei 4.000 Dollar liegt?«, sagte Tai Wong, der Leiter des Handels mit Edelmetallderivaten bei BMO Capital Markets, in einer E-Mail. »Jemand hofft auf eine schnelle brutale Bewegung«, fügte er hinzu und bezog sich auf die Personen, die die Call-Optionen gekauft haben.