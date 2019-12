3 wissenswerte WikiLeaks Enthüllungen zu Clinton

In diesem von The Real News Network produzierten Video werden die wichtigsten WikiLeaks Enthüllungen zu Hillary Clinton behandelt, die von den Mainstreammedien in Europa weitestgehend ignoriert wurden. All das und mehr erfahren sie im folgenden Video:

Wie haben Mainstreammedienkanäle, wie CNN mit der Clinton-Kampagne zusammengearbeitet?

Welche Verbindung hatte Clintons Kampagnenmanager John Podesta mit der Sandler-Stiftung und welchen Standpunkt teilten sie zum demokratischen Staat der Vereinigten Staaten von Amerika?

Welche Verbindungen hatten Coca Cola, Dow Chemicals und Barclays zu der Clinton-Stiftung?