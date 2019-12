Zwei Tage vor dem Streik in Frankreich sind jetzt schon:

👉 ‘289 Tankstellen geschlossen’.

👉 ‘298 Tankstellen teilweise geschlossen’.

👉 ‘Mehrere Öllager blockiert’.

#France

Three days before start of #5decembre strike:

👉 ‘289 petrol/gas stations closed’

👉 ‘298 petrol/gas stations partially closed’

👉 ‘Several oil depots blocked’

