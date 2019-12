„Sie werden erfrieren“

Bosnien Das Rote Kreuz in Bihać warnt vor großer Not. Tausende Flüchtlinge sind dem herannahenden Winter fast schutzlos ausgeliefert

Die Toilettencontainer im Camp sind so verdreckt, dass die Bewohner lieber in den Wald gehen

Ob das zutreffe, fragt Hussein, ein 23-jähriger Flüchtling aus dem Irak. „Die geben uns kein Essen mehr? Was sollen wir dann tun?“ Da ist Panik in seinem Gesicht, seine Augen betteln um eine beruhigende Antwort. Für ein paar Stunden ging im Flüchtlingslager Vučjak in der Nähe der bosnischen Stadt Bihać das Gerücht um, das Rote Kreuz werde die gut 700 Flüchtlinge in diesem…..