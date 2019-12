Persischer Golf: Was passiert da gerade in dieser Region??

Als Präsident Donald Trump erkannte, dass er die Situation am Persischen Golf nicht ändern oder den Iran zwingen konnte, mit militärischen Mitteln nachzugeben, wandte er sich seinen bevorzugten Ansätzen zu: politische Erpressung, Panikmache und trügerische aggressive Propaganda. Und selbst wenn seine Aktionen zunächst in gewissem Maße Anklang oder ein empfängliches Publikum in der Region fanden, verstehen die meisten arabischen Führer heute immer besser, wie egozentrisch und aufdringlich die Politik Washingtons im Kern ist.

Abdel Bari Atwan, der Chefredakteur von Rai al-Youm (einer in London ansässigen arabischen Online-Zeitung), hat eine durchaus vernünftige Meinung zu all dem. Er ist der Ansicht, dass die angstmachende Propaganda, die auf die von den Vereinigten Staaten geschleuderte iranische Bedrohung fixiert ist, nicht mehr glaubwürdig ist, vor allem, wenn man das schnelle Tempo des politischen Wandels in der Region, den gerechten Kampf des Iran um die Verteidigung seiner Rechte und die Stärkung der Beziehungen zwischen Teheran und seinen Nachbarn berücksichtigt. Laut Abdel Bari Atwan wird deutlich, dass die Küstenstaaten des Persischen Golfs (oder genauer gesagt die meisten von ihnen) allmählich der Reichweite der amerikanischen Billigpropaganda entkommen (die dazu gedacht ist, unter ihnen Angst vor dem Iran hervorzurufen) und beginnen, Kommunikationskanäle zu öffnen, um mit Teheran zu verhandeln und Meinungsverschiedenheiten durch Gespräche beizulegen, was in der Tat eine kluge Politik ist. Eines der Argumente, die er zur……