Kennst du das Beep – Experiment?

Das Beep – Experiment ist ein Konformitätsexperiment und zeigt auf, wie die meisten Leute ticken.

Es ist sehr wichtig, um diese psychologischen Experimente zu wissen. Einmal, um sich selbst vor Manipulaton zu schützen, aber auch um Parlamente und Entscheidungsträger im Auge zu behalten. Denn, die wenden diese perfiden Tricks an, um sich Vorteile zu verschaffen.

Ich stelle euch mal vier Experimente vor und moechte euch bitten, sie euch anzusehen. Es sind jeweils nur wenige Minuten.

1.) Das Beep – Experiment. (Und lacht nicht, denn seid ehrlich zu euch selbst, wie wuerdet ihr euch da verhalten?)

https://m.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4

2.) Die Unaufmerksamkeitsblindheit (Wieviele Paesse spielt das weiße Basketball – Team? )

https://m.youtube.com/watch?v=9hV8-tEka4E

Hier mehr dazu:

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unaufmerksamkeitsblindheit

3.) Das Solomon Asch – Experiment

Welches aufzeigt, wie aus einer Lüge eine Wahrheit wird. Und jetzt wirst du auch erahnen, warum es für die Lügner elementar wichtig ist, die Meinungsdeutungshoheit zu behalten.

https://m.youtube.com/watch?v=11_xWZOjlMg

Jetzt weißt du auch, warum in Talk-Shows immer 3 oder 4 gegen 1 Oppositionellen gestellt werden.

Der Gruppenwang durch die vermeintliche “Mehrheitsmeinung”, soll die Opposition in die Defensive drängen. Es ist also keine Talk – Show, sondern eine Meinungsbildungsshow oder auch PROPAGANDA des Betreibers, im Sinne seiner “Herren”.

So und einen Klassiker habe ich noch, das Fahrstuhlexperiment. Jetzt dürft ihr auch wieder lachen. Aber nicht den ernsten Hintergrund vergessen.

4.) Das Fahrstuhl – Experiment

https://m.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU