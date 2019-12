Israel genehmigt neue Siedlung

Israel hat eine neue Siedlung auf dem Gelände eines palästinensischen Marktes in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland genehmigt und damit Wut von Palästinensern ausgelöst, die unter anderem die US-Politik verantwortlich machen.

(AFP)

Verteidigungsminister Naftali Bennett gab am Sonntag grünes Licht für die neue Siedlung, die den alten Großhandelsmarkt terrorisieren und die Siedlerpopulation verdoppeln könnte.

Sie folgt auf einen Beschluss der USA vom November, israelische Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten nicht mehr als völkerrechtswidrig zu betrachten.

“Israels Entscheidung, eine neue illegale Siedlung im besetzten Hebron zu bauen, ist das erste greifbare Ergebnis der Entscheidung der USA, die Kolonisierung zu legitimieren; dies kann nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden”, sagte Saeb Erakat, Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation.

Der betroffene palästinensische Markt ist seit 1994 geschlossen, als der israelische Siedler Baruch Goldstein 29 Palästinenser in der Ibrahimi-Moschee tötete, die Juden als das Grab der Patriarchen bezeichnen, Israel reagierte mit einer verstärkten militärischen Präsenz in der Altstadt.

Etwa 800 israelische Siedler leben in der Nähe der Altstadt von Hebron, in unmittelbarer Nähe ihrer palästinensischen Bewohner, und werden von einer starken militärischen Präsenz begleitet, von der die Palästinenser sagen, dass sie ein apartheidähnliches System auferlegt.

“Die Siedlung in Hebron ist das hässlichste Gesicht von Israels Kontrolle in den besetzten Gebieten”, sagten die Anti-Siedlungskämpfer von Peace Now in einer Erklärung.

“Um die Präsenz von 800 Siedlern unter einer Viertelmillion Palästinensern aufrechtzuerhalten, sind ganze Straßen in Hebron für Palästinenser gesperrt, was ihnen die Bewegungsfreiheit verwehrt und ihre Existenzgrundlage beeinträchtigt.”

Der Sprecher der Hebroner Siedlergemeinde, Yishai Fleischer, dankte Bennett für die Entscheidung und behauptete, dass sich das Marktgelände seit 1807 im Besitz von Juden befände.

Peace Now sagte jedoch, dass das Land legal zur Gemeinde Hebron gehört und seine Bewohner ein geschütztes Pachtrecht hatten, das sie daran hinderte, ohne Rechtsgrund vertrieben zu werden, obwohl dies von israelischen Gerichten ignoriert worden war, was den Weg für die neue Siedlung ebnete.

Ayman Odeh, Leiter der Gemeinsamen Liste, einer parlamentarischen Koalition palästinensischer Bürger Israels, sagte, die Entscheidung sei Teil eines “Krieges gegen den Frieden”.