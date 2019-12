Das Trumpbashing ist in keinem Land so ausgeprägt wie in Deutschland und der Schweiz. Sogar in den USA selbst gibt es mehr positive Berichte über Trump als in Deutschland. Und vertraut mir, die gibt es! Dieser Mann hat bereits einiges positives geschafft und bedeutende Schritte gegangen.

In Deutschland steht das Verhältnis von negativen zu positiven Berichten bei 49:1