Nachricht an die Welt! Iran, China und Russland bereiten beispiellose Kriegsübungen vor

Gerade als die Amerikaner sich auf Thanksgiving vorbereiteten, kündigten iranische Beamte am Mittwoch an, dass sie eine “Botschaft an die Welt” senden werden, indem sie beispiellose Kriegsspiele mit den Partnermächten Russland und China im Indischen Ozean veranstalten werden.

Die halboffizielle Nachrichtenagentur Mehr zitierte Rear Admiral Hossein Khanzadi am Mittwoch, um die “Größte Kriegsübung” zu enthüllen, die irgendwann im nächsten Monat oder in der “nahen Zukunft” in einer historischen Premiere stattfinden werden, da wahrscheinlich die drei Verbündeten mit erhöhten Sanktionen und Druck aus Washington konfrontiert werden.

Er erklärte weiter, dass eine solche hochrangige Zusammenarbeit zwischen mächtigen Feinden der USA eine klare und unmissverständliche Botschaft an die Welt senden wird: “Das gemeinsame Kriegsspiel zwischen dem Iran, Russland und China, das voraussichlich nächsten Monat stattfinden wird, trägt die gleiche Botschaft an die Welt, dass diese drei Länder einen bedeutenden strategischen Punkt in ihren Beziehungen erreicht haben, was ihre gemeinsamen und nicht gemeinsamen Interessen betrifft, und mit nicht geteilt meine ich die Achtung, die wir vor den nationalen Interessen des anderen haben”.

Archiv-Bild: Iranische Kriegsübungen Bild: News Agency

Adm. Khanzadi weiter: “Wenn wir über gemeinsame Kriegsspiele sprechen, sprechen wir über zwei oder mehr Länder mit einem….