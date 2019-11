Irans Revolutionsgarde zu US und Verbündeten “Wir werden euch zerstören”!

Nach dem anscheinend alle Proteste niedergeschlagen wurden kam folgende Antwort aus dem Iran: Irans Revolutionsgarde zu US und Verbündeten “Wir werden dich zerstören”!

Irans oberster Elitekommandant, General Hossein Salami, gab am Montag vor einer großen Menge eine öffentliche Drohung heraus und schwor, die USA, Saudi-Arabien und Israel zu zerstören, wenn sie die “roten Linien” Teherans überschreiten.

„Wir verkünden den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Israel und Saudi-Arabien, dass Sie uns auf dem Feld erlebt und starke Ohrfeigen erhalten haben“, sagte General Salami und fügte hinzu: „Wenn Sie unsere roten Linien überschreiten, werden wir Sie zerstören.“

“Wir werden keinen Schritt unbeantwortet lassen”, warnte er und sagte, dass, wenn der Iran beschließt zu reagieren, “der Feind nirgendwo Sicherheit haben wird, unsere Geduld hat Grenze.”

Die Rede wird allgemein als Teherans “Siegesansprache” angesehen, nachdem die Proteste gegen die Regierung in hundert Städten weitgehend unterdrückt wurden.

Er wandte sich an eine Regierungsfreundliche Massenkundgebung in einem Moment, in dem Dutzende solcher “Gegenproteste” im ganzen Land abgehalten wurden, als Reaktion auf die Benzin-Preise Erhöhung und die Proteste gegen die Regierung, die das Land in den letzten zwei Wochen ergriffen haben.

In den staatlichen Medien wurden Anfang dieser Woche die großen, von der Regierung unterstützten Demonstrationen in mehreren Städten aufgezeigt, um zu unterstreichen, dass die Führung der Islamischen Republik siegreich geworden ist, nachdem sie die Grundlage für die früheren regierungsfreundlichen Kundgebungen zunichte gemacht hatte.

Das Filmmaterial zeigte Demonstranten, die die amerikanische Flagge verbrannten und Slogans sangen, die die äußere Einmischung der USA und Israels beschuldigten, und “aufrührerische” Elemente für die gegenwärtigen Unruhen der Islamischen Republik, die eine Woche lang einen totalen Internet Blackout hatten, der von den Behörden in Teheran angeordnet worden war. Inzwischen wurde diese wieder hergestellt.

In der Zwischenzeit wurde ein neuer Bericht von Amnesty International gleichzeitig mit der feurigen Montagsrede von General Salami veröffentlicht. Der Bericht besagt, dass mindestens 143 Tote bei Protesten seit dem 15. November zu beklagen sind. Teheran hat diese Zahlen verneint und behauptet, dass es bewaffnete Elemente unter Demonstranten waren, die die Polizei angriffen.

Der Amnestie-Bericht behauptete auch “klare Beweise”, dass iranische Sicherheitskräfte scharfe Munition bei unbewaffneten zivilen Demonstranten verwendeten. Dies, nachdem letzte Woche unbestätigte Social-Media-Videos entstanden sind, die zu zeigen scheinen, dass Feuer von der Polizei benutzt wird, um Menschenmassen zu zerstreuen.

Obwohl die Proteste gegen das Regime nach den heftigen Zusammenstößen mit der Polizei in den letzten Tagen an Größe zu verlieren scheinen, gibt es immer noch Hinweise darauf, dass sie an vielen Orten noch andauern.

Hier noch ein Video der Proteste aus dem Iran

Proteste im Iran. Gesteuert und finanziert von wem?

