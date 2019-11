Es gibt in der US-Außenpolitik keine Rechenschaftspflicht

Aus irgendwelchen bizarren Gründen hat die New York Times Paul Wolfowitz gebeten, über die US-Außenpolitik im Nahen Osten zu schreiben:

„Wenn wir die Alliierten aufgeben, die den Sieg über ISIS ermöglicht haben, und jetzt vielleicht sogar die afghanischen Alliierten aufgeben, die uns ermöglicht haben, 2001 Al Qaeda aus ihrem Land zu vertreiben, dann werden die USA den selben Fehler machen wie Mark Twains Katze, und alles im weiteren Nahen Osten durch das Prisma einer schmerzhaften Erfahrung mit „heißen Öfen“ sehen – die Kriege im Irak und in Afghanistan. Alliierte aufzugeben, die die amerikanischen Interessen vorangebracht haben und tapfer für sich selbst gekämpft haben, das ist keine Formel, um ein weiteres großräumiges Militärengagement im Nahen Osten zu vermeiden, sondern eher ein Rezept um in einem weiteren zu landen. Das nächste Mal allerdings ohne die örtlichen Verbündeten, die wir brauchen.“

Bevor wir Wolfowitz’ Argumente an sich betrachten – dürfen wir uns über die Schamlosigkeit von Wolfowitz wundern, wenn er glaubt, jemanden über vernünftige Politikentscheidungen belehren zu wollen? Wolfowitz war einer der enthusiastischsten Unterstützer der Irak-Invasion, und in seiner Rolle im Pentagon war er einer der Top-Beamten, die am meisten für das folgende Debakel verantwortliche sind. Und dann hat er den Nerv, diesen Krieg und den Krieg in Afghanistan mit „heißen Öfen“ zu vergleichen, als wären die Folgen dieser sinnlosen Kriege nichts weiter als vorübergehende Brandblasen. Was für eine schreckliche Art, fast zwei Jahrzehnte des Versagens und den enormen Verlust von Menschenleben zu verharmlosen.

Niemand muss Wolfowitz zu diesem und offen gesagt….