Emissionen weltweit auf Rekordhoch

Bild: UNEP

Die Energie- und Klimawochenschau: CO2-Gehalt der Atmosphäre wie Emissionen steigen immer schneller, drastisches und schnelles Umsteuern sind gefordert

Der durchschnittliche CO2-Gehalt in der Atmosphäre lag im Jahr 2018 bei 407,8 ppm und liegt damit heute bei 147 Prozent des CO2-Gehalts in vorindustrieller Zeit, also im Jahr 1750, berichtet die Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Im Jahr 2017 lag der CO2-Gehalt bei 405,5 ppm. Aber auch ein weiterer Anstieg der Treibhausgase Methan und Lachgas ist zu verzeichnen.



“Es gibt kein Anzeichen einer Verlangsamung, geschweige denn eines Rückgangs der Treibhaus…..