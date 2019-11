Bolivien, Labor für eine neue Destabilisierungsstrategie

von

Die internationale Presse berichtet mit Vorsicht über die Ereignisse in Bolivien. Sie beschreibt den Sturz von Präsident Evo Morales, erwähnt einen x-ten Staatsstreich, schafft es aber nicht, genau zu bestimmen, was wirklich geschieht. Sie sieht nicht das Entstehen einer neuen politischen Kraft, die in Lateinamerika bisher unbekannt war. Wenn die religiösen Autoritäten des Kontinents nicht sofort ihre Verantwortung übernehmen, kann für Thierry Meyssan nichts die Ausbreitung des Chaos verhindern.

Die neue Präsidentin des multinationalen Staates Bolivien schwenkt die “Vier Evangelien” und prangert die “satanischen Riten” der Indianer an. Entgegen den Kommentaren der internationalen Presse greift sie nicht die Indianer als ethnische Gruppe an, die alle Christen sind, sondern erzwingt religiösen Fanatismus.

Am 14. Oktober 2019 sagte Präsident Evo Morales in einem Interview im Fernsehsender GigaVision, er besitze Aufzeichnungen über die Vorbereitung eines Staatsstreichs durch rechtsextreme Persönlichkeiten und ehemalige Militärs, falls er die Präsidentschaftswahlen gewinnt [1].

Es ist jedoch nicht wirklich ein Staatsstreich, sondern ein einfacher Sturz des verfassungsmäßigen Präsidenten, der stattfand. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das neue Regime in der Lage sein wird, das Land zu stabilisieren. Es ist eine Zeit des Chaos, die beginnt.

Die Unruhen, die seit dem 21. Oktober den Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Präsidenten des Senats, den Präsidenten der Nationalversammlung und den Ersten Vizepräsidenten des Senats dazu gebracht haben, nacheinander zu fliehen, haben mit der Amtsübernahme der zweiten Vizepräsidentin des Senats, Jeanine Áñez, am 12. November als Interims-Präsidentin nicht aufgehört. Ihre Partei hat nur vier Abgeordnete und Senatoren von hundertdreißig…..