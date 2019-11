Washington wird sich nie selbst verraten

Paul Craig Roberts

Der ehemalige US-Staatsanwalt Joe diGenova prognostiziert, dass der Bericht des Generalinspekteurs des US-Justizministeriums Michael Horowitz über die Verstöße des Obama-Regimes gegen die FISA-Gerichtsbarkeit und die strafrechtliche Untersuchung des russischen Hoax durch den US-Staatsanwalt John Durham, der von der CIA, dem FBI, dem Democratic National Committee und den Presstitute-Medien begangen wurde, “sehr schlecht für die Menschen in der Obama-Regierung” sein wird. … es wird verheerend sein… es wird die Karriere ruinieren.”

Im Interesse einer verantwortungsvollen Regierung hoffe ich, dass Herr diGenova Recht hat. Aber ich habe meine Zweifel. Kabinettsabteilungen und Regierungsbehörden sind nicht sehr gut darin, sich selbst zu untersuchen. Generalstaatsanwalt Barr hat die Aufgabe, seine Abteilung zu schützen. Er weiß, und wird oft gesagt werden, dass die Anklage gegen Beamte des Justizministeriums zu erheben, das Justizministerium in der Öffentlichkeit diskreditieren würde. Es würde die Haltung der Jurys gegenüber DOJ-Verfolgungen beeinflussen. John Durham weiß das Gleiche. Er weiß auch, dass er sich ein feindseliges Umfeld schaffen wird, wenn er DOJ-Beamte anklagt, und dass er, wenn er einer Anwaltskanzlei beitritt, um aus seiner Erfahrung als US-Staatsanwalt Kapital zu schlagen, nicht die üblichen Gefälligkeiten erhalten wird, wenn er Mandanten gegen DOJ-Klagen vertritt. Horowitz weiß, dass es seine Aufgabe ist, jegliche Rechtsverstöße zu vertuschen oder zu minimieren, um das Justizministerium vor Skandalen zu schützen.

In Washington sind Vertuschungen die Regel, und die Vertuschung des DOJ könnte bereits begonnen haben. Ein Anzeichen für eine Vertuschung ist die Ankündigung eines zukünftigen Release-Termins des Berichts. Dies ist nun mit Horowitz’ Bericht über die FISA-Verletzungen geschehen. Der Zweck solcher Ankündigungen ist es, den Bericht im Voraus zu diskreditieren und zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung als alte Nachrichten zu promoten.

Ein weiteres Zeichen einer Vertuschung ist die Verwendung von Lecks, um den Fokus von hochrangigen Beamten auf niedrigrangige Untergebene zu verlagern, und dies ist mit dem Horowitz-Bericht geschehen, der bekannt geworden ist, dass ein niedrigrangiger FBI-Anwalt wegen angeblicher Fälschung eines Dokuments im Zusammenhang mit der Überwachung der ehemaligen Trump-Kampagne offizielle Carter Page im Jahr 2016 strafrechtlich verfolgt wird. Entsprechend dem Leck hat der FBI-Anwalt bestätigt, dass sie das Dokument geändert haben. Mit anderen Worten, es scheint, dass wir auf eine falsche Geschichte vorbereitet werden, dass die Handlung gegen Trump ihren Ursprung in niedrigeren Ebenen hat und nicht mit CIA-Direktor John Brennan, FBI-Direktor James Comey, FBI-Stellvertreter Andrew McCabe, stellvertretender Generalstaatsanwalt Rod Rosenstein und stellvertretender Generalstaatsanwalt Sally Yates und dem Rest. So wurden die Vertuschungen des US-Foltergefängnisses Al Ghraib in Afghanistan und des Massakers von My Lai in Vietnam behandelt. Nur die Untergebenen nehmen den Schlag so hin, als ob sie selbstständig und unabhängig von ihren Vorgesetzten handeln würden.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass eine Vertuschung besteht, ist die Versicherung von Generalstaatsanwalt Barr, dass Jeffrey Epstein sich selbst getötet hat und dass Beweise für das Gegenteil nur eine Reihe von Zufällen sind, die, missverstanden, zu einer Verschwörungstheorie führten.

Barr behauptet, persönlich das Sicherheitsmaterial überprüft zu haben, dass niemand die Zelle betreten hat, in dem Epstein inhaftiert war. Zuvor wurde uns gesagt, dass die Überwachungskameras nicht eingeschaltet seien, also welches Sicherheitsmaterial hat Barr überprüft? Können wir anderen die “Beweise” sehen?

Barr wich auch in seinem Antrag den Bemerkungen des leitenden Gerichtsmediziners aus, der deutlich erklärte, dass der Schaden an Epsteins Hals nicht mit Selbstmord vereinbar ist, sondern mit Strangulierung verbunden ist.

Es gab überhaupt keinen Grund für Epstein, sich umzubringen. Er hatte so viel Schmutz über die westliche politische Elite, dass er nicht vor Gericht erscheinen konnte. Also wurde er ermordet. Die Frage ist, warum wurde er aufgegriffen und ermordet? Nutzte er die pädophilen Informationen, um Erpressungszahlungen von denen zu erhalten, die er mit minderjährigem Sex versorgt hatte? Ist es möglich, dass eine Elite-Gesellschaft korrupter ist als die westliche Elite-Gesellschaft? Wie kann der Westen überleben, wenn seine Eliten unvorstellbar korrupt sind?

Dass Epstein sich nicht selbst getötet hat, ist völlig offensichtlich, also wenn die AG William Barr den Mord an Epstein vertuscht, ist dies ein Hinweis darauf, dass er den Militär/Sicherheitskomplex/DNC/Präsidentencoup gegen Präsident Trump vertuschen wird.

Nach dem, was ich über Washington weiß, bin ich sicher, dass Washington, die Senkgrube der Welt, sich nie selbst verraten wird.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator