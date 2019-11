Der US-Bundesstaat Tennessee will am 5. Dezember 2019 Lee Hall, Jr. (53) hinrichten. Hall wurde wegen Mordes im Jahr 1991 zum Tode verurteilt. Die Rechtmäßigkeit des Urteils wird jedoch von seiner Verteidigung in Frage gestellt.

Lee Hall, Jr. wird zur Last gelegt, seine Freundin Traci Crozier getötet zu haben. Im Jahr 1992 wurde er dafür von einer Jury…..