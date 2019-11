China vs. USA: Wer wird im Nahen Osten die Oberhand gewinnen?

Das bestimmende Merkmal der heutigen geopolitischen Realität ist die Reorganisation der globalen Ordnung mit neuen Ausrichtungen, neuen Teilungen und neuen Kräften, die frühere Normen ersetzen.

Um die Jahrhundertwende wurde die Situation auf der internationalen Bühne wackelig und instabil, wobei es zu massiven Veränderungen in der Struktur der zwischenstaatlichen Beziehungen kam. Mit zunehmender Stärke Chinas, das sich zu einem wichtigen Akteur auf der Weltbühne entwickelte, verschlechterten sich die bestehenden bilateralen Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten und erreichten einen Punkt, an dem immer mehr Streitigkeiten zu einer Konfrontation sowohl im bilateralen Handel als auch im Kampf um eine nachhaltige Präsenz und Einfluss in verschiedenen Regionen der Welt führten.

Gleichzeitig, als die US-Macht zu schwinden begann, begannen immer mehr Analysten zu behaupten, China werde zwangsläufig eine weitere Supermacht auf der internationalen Bühne werden, und sie argumentierten, dass dies bedeuten würde, dass es zu einer Bedrohung für die Vereinigten Staaten werden würde oder sogar dazu führen würde, dass es ersetzt wird.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gründeten die Vereinigten Staaten nicht nur die NATO, sondern bauten auch ein breites Netz von Beziehungen in ganz Eurasien auf, insbesondere zu Japan, Südkorea und Australien, wodurch letzteres Sicherheitsgarantien erhielt und ein Layout der militärischen Verbindungen aufgebaut wurde. Bis vor kurzem hat China noch keine ähnlichen Allianzen geschlossen, aber es ist gelungen, ein globales Netzwerk von strategischen Partnerschaften zu bilden. Dieses Netzwerk blieb jedoch extrem fragmentiert, da es keine verbindlichen Verpflichtungen oder Vereinbarungen zu ihrer Zusammenführung gab. Heutzutage versucht China, die internationale Koordination und Zusammenarbeit zu stärken, indem es solche Einrichtungen wie BRICS, die New Development Bank, die Asian Infrastructure Investment Bank und die globale Initiative One Belt, Road fördert.