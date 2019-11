Nordkorea sagt, dass bei den US-Gesprächen außer Vertrauensverlust nichts herausgekommen ist

Nordkoreanische Regierungsvertreter warnen vor wachsender Empörung

Die nordkoreanische UNO-Mission gab am Freitag eine Erklärung heraus, in der sie erklärte, dass das Land keinen Spielraum mehr habe, den USA noch mehr Zugeständnisse zu machen, ohne etwas zurückzubekommen, und sagt, dass der Mangel an Fortschritt die Empörung der nordkoreanischen Öffentlichkeit angeheizt habe.

Die Erklärung besagt, dass Nordkorea das gesamte diplomatische Engagement mit den Vereinigten Staaten durchlaufen habe und von dem Prozess “nichts als ein Gefühl des Vertrauensbruchs” bekommen habe, wobei die anhaltenden Drohungen der USA als zunehmend bezeichnet werden.

Das Fehlen von jeglicher Gegenleistung für seine Zugeständnisse war in letzter Zeit ein großes Thema für Nordkorea, da US-Beamte neue Treffen vorgeschlagen und die nordkoreanischen Führer die Vereinigten Staaten von Amerika aufgefordert haben, einen neuen, ausgewogenen Ansatz für künftige Verhandlungen zu finden.

Interessanterweise haben sich die US-Beamten beschwert, dass sie nicht glauben, dass Nordkorea mit seinen Maßnahmen genügend Schritte unternommen hat, um sein Atomprogramm zu beenden. Die US-Beamten sind nicht nur gegen die Idee, Nordkorea etwas zu geben, sondern fordern weitere Zugeständnisse.

Zwischen diesen beiden Positionen gibt es bisher nur sehr wenig Spielraum für weitere Gespräche, und es ist wahrscheinlich, dass beide Seiten auch weiterhin dabei bleiben werden, auf ihren widersprüchlichen Positionen ohne Fortschritte zu beharren. Antikrieg: