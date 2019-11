„Es gibt innerhalb der Vereinigten Staaten eine Regierung innerhalb der Regierung“ – Osama bin Laden

„Ich war nicht in die Attacken vom 11. September in den Vereinigten Staaten verwickelt und ich hatte auch keine Kenntnis über die Attacken. Es gibt innerhalb der Vereinigten Staaten eine Regierung innerhalb der Regierung. Die Vereinigten Staaten sollten die Täter dieser Attacken bei sich selbst suchen… Diese geheime Regierung muss gefragt werden, wer die Angriffe ausgeführt hat. … Das amerikanische System ist vollständig in der Hand der Juden, deren erste Priorität ist Israel, nicht die Vereinigten Staaten.“ – Osama bin Laden, veröffentlicht von BBC

Im Grunde handelt dieser Artikel von einer Landkarte, einem Video, einer Zeitleiste und einem Chart. Nehmt euch bitte ein paar Minuten um das sorgfältig zu studieren.

Die Landkarte

Ich habe Dutzende, wenn nicht Hunderte Amerikaner gebeten, mir zu sagen, warum genau sich Amerika mit Afghanistan im Krieg befindet, dem längsten Krieg in der Geschichte Amerikas. Einige sagen: „Weil sie uns angegriffen haben.“ Die meisten haben keine Antwort, aber fragen mich stattdessen: „Warum?“ Ich antworte indem ich sie frage, welche große Öl-produzierende Nation westlich von Afghanistan liegt. Einige raten: „Irak“. Keiner weiß es. Dann frage ich, welche große, Erdöl konsumierende Nation im Osten an Afghanistan grenzt. Keiner weiß es. Ich erzähle ihnen dann, dass die Antwort Iran (Israels und Saudi Arabiens Erzfeind) und China lautet.