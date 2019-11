Die Bürger haben das Maul zu halten und tun, was Uncle Sam sagt

Ihr braucht euch doch nur ein bisschen umschauen und nicht nur in die Glotze oder dumburken (die Dummschachtel, wie die Schweden sagen). Weltweit haben die Menschen die Nase restlos voll von der neo-liberalen Wirtschaftspolitik und der Kriegshetzerpolitik. Beides basiert auf dem Kapitalismus, der seit hunderten Jahren nur Tod und Elend über die Menschheit brachte. Und jetzt, wo die Leute massenhaft dagegen demonstrieren, können wir auch deutlich sehen, was es mit der DEMOKRATIE auf sich hat. Die ist nicht das Papier wert, auf dem alles mit so schönen Worten ausgemalt wird. Es gilt das alte Sprichwort: Würde unsere Demokratie etwas ändern können, wäre sie auch schon längst verboten. Also, es ist an der Zeit, genau hinzuschauen:

In Frankreich demonstriert das Volk schon ein Jahr lang zu hundertausenden und es hat schon viele Tote und tausende Verletzte…

….passend dazu….

Pulverfass Südamerika