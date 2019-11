Dutzende beweisschwere Studien lassen keine Zweifel mehr übrig: 5G ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte Menschheit. Um über diese schädlichen Folgen der 5G-Technologie zu informieren, entstanden in den letzten Monaten hunderte von Bürgerinitiativen und Infoveranstaltungen. Auch Kla-TV hat bereits einige Sendungen zu diesem Thema ausgestrahlt und wird jetzt mit einer neuen Sendereihe „5G – Was kommt auf uns zu?“ noch tiefere Einblicke in die Thematik geben. Ganz neu werden hier Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie sich zuhause ganz praktisch vor der schädlichen Mobilfunkstrahlung schützen können.

Grundlagen und Informationen zu 5G

Die informativen und anschaulichen Vorträge der Bürgerinitiative „Betroffene Bürger Bodensee“ zum Thema „Mobilfunkstrahlung“ zeigen auf, was bei hoher Strahlenbelastung mit unserem Körper, sowie der Tier-und Pflanzenwelt wirklich passiert. Die Vorträge thematisieren die verheerenden Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung und decken die massiven Interessen dahinter auf. Können wir etwas dagegen tun oder sind wir dem machtlos ausgeliefert?