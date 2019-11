Sechs widersprüchliche Weltordnungs-Projekte

Die sechs großen Weltmächte beginnen die Neuordnung der internationalen Beziehungen auf der Grundlage ihrer Erfahrungen und Träume. Vorsichtig beabsichtigen sie zuerst, ihre Vorstellung von der Welt zu verteidigen, bevor sie ihre Weltanschauung voranbringen. Thierry Meyssan beschreibt ihre jeweiligen Positionen, bevor der Kampf beginnt.

Der Rückzug der USA aus Syrien, auch wenn er sofort korrigiert wurde, zeigt mit Sicherheit, dass Washington nicht mehr der Weltpolizist, das “notwendige Imperium” sein will. Er destabilisierte sofort alle Regeln der internationalen Beziehungen. Wir sind in eine Übergangsphase eingetreten, in der jede Großmacht eine neue Agenda verfolgt. Hier sind die wichtigsten.

Die drei “Großen” Die Vereinigten Staaten von Amerika Der Zusammenbruch der Sowjetunion hätte den der Vereinigten Staaten insofern provozieren können, als die beiden Imperien sich auf einander stützten. Es kam nicht so. Präsident George Bush Senior sorgte mit der Operation „Wüstensturm“ dafür, dass Washington zum unumstrittenen Führer aller Nationen wurde, dann eine Million Soldaten demobilisierte und die Suche nach Wohlstand verkündete. Die Transnationalen Konzerne besiegelten dann einen Pakt mit Deng Xiaoping, um ihre Produkte von chinesischen Arbeitern herstellen zu lassen, zwanzigmal niedriger bezahlt als ihre amerikanischen Kollegen. Dies führte zu einer beträchtlichen Entwicklung des internationalen Güterverkehrs, gefolgt vom allmählichen Verschwinden von Arbeitsplätzen und der Mittelschicht in den Vereinigten Staaten. Der Industriekapitalismus wurde durch den Finanzkapitalismus verdrängt. Ende der 1990er Jahre analysierte Igor Panarine, Professor an der Russischen Diplomatischen Akademie, den wirtschaftlichen und psychologischen Zusammenbruch der amerikanischen Gesellschaft. Er vermutete die Zerschlagung dieses Landes nach dem Vorbild dessen, was mit der Sowjetunion durch die Entstehung neuer Staaten geschehen war. Um den Zusammenbruch abzuwehren, setzte Bill Clinton sich und sein Land mit der NATO-Aggression in…..