Schwabs erdrückende Umarmung

Der Ausschluss der WOZ vom Weltwirtschaftsforum (Wef) sorgte für Empörung. Trotzdem blieben fast alle grossen Medien still. Das Wef hat sie in den letzten Jahren immer stärker in das Forum eingebunden.

Die Empörung war gross, als die WOZ vor einer Woche bekannt gab, dass ihr das Weltwirtschaftsforum (Wef) den Zutritt zur Jahreskonferenz in Davos verweigert. «Seid ihr @wef noch ganz dicht?», fragte SP-Nationalrätin Jacqueline Badran auf Twitter. «Ihr wollt demokratisch die Welt besser machen und schliesst etablierte Medien aus?» Ihr Parteikollege Cédric Wermuth kündigte einen Vorstoss im Parlament an, mit dem er dem Wef die millionenschwere öffentliche Unterstützung streichen will.

Die WOZ hatte am 30. Oktober beim Wef um eine Akkreditierung gebeten. Zwei Wochen später erhielt sie die Antwort, dass der Anmeldeschluss vom 30. Oktober leider verstrichen sei. Das ist falsch – und wird inzwischen auch vom Wef nicht…..