Schauspiel im Bundestheater

Am 21. Dezember 2016, zwei Tage nach dem mutmaßlichen Lkw-Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin, begann der mediale Aufbau des „Terrormeisters Anis Amri“. Schon an diesem Tag konnten die Medien sehr detaillierte Informationen über den mutmaßlichen Täter — der noch auf der Flucht war — publizieren (1). Der Sender CNN prahlte, er hätte bereits ein 345 Seiten starkes Dossier über Amri und seine Freunde aus Deutschland erhalten (2). Das Theaterstück Anis Amri war also schon fertiggeschrieben. Der Autor des Stücks will seine Identität nicht preisgeben. Sein Opus wird seitdem, einen Akt nach dem anderen, auf den Bühnen parlamentarischer Ausschüsse aufgeführt. Die Schauspieler sind Politiker. Leitmedien begleiten das Schauspiel mit Kommentaren. Vor einigen Tagen kam es zu einem dramatischen neuen Akt in diesem Schauspiel. Wem dient das Schauspiel? Und was hat Anis Amri überhaupt damit zu tun?