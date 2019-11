Marc Friedrich und Matthias Weik + Prof. Christian Kreiß: DER GRÖSSTE CRASH ALLER ZEITEN, 30.10.2019

ab 24:00 – Vortrag von Marc Friedrich und Matthias Weik 00:00 bis 24:00 – Vortrag von Prof.

Christian Kreiß Die bekannten Wirtschaftsexperten und Bestseller-Autoren Marc Friedrich und Matthias Weik stellten am Mittwoch, 30. Oktober 2019, einen Tag vor dem offiziellen Erscheinungstermin exklusiv ihr neues Buch „Der größte Crash aller Zeiten“ an der Hochschule Aalen vor.

Die beiden Alumni der Hochschule Aalen hatten bereits mehr als 400.000 Bücher verkauft und füllen bei ihren Vorträgen regelmäßig große Säle. Auch ihr fünftes Werk sorgt bereits vor Erscheinen für Diskussionen. Denn laut Friedrich und Weik stehen wir vor einer großen Zeitwende mit heftigen Verwerfungen. Seit der Finanzkrise 2008 sei ein historischer Vertrauensverlust in die Finanzwelt, in die Politik, in die Medien und in das bestehende Geldsystem zu verzeichnen. Es ist nach Ansicht der Autoren nicht fünf vor, sondern zehn nach zwölf. Und das Zeitfenster zum Handeln werde immer kleiner.

Prof. Dr. Christian Kreiß von der Hochschule Aalen und ehemaliger Investmentbanker führte bei der Premiere des neuen Buches von Friedrich und Weik in einem Einleitungsvortrag auf das Thema hin. Anschließend schilderten die Bestseller-Autoren, was uns alle aus ihrer Sicht erwartet und wie wir uns darauf vorbereitet können. Die Buchvorstellung fand am Mittwoch, 30. Oktober 2019, in der Hochschule Aalen, statt.