FREE Julian Assange !!!

In diesem Video geht es um Julian Assange (Wikileaks).

Warum jetzt ein Video über ihn ?

Weil es ihm gesundheitlich ziemlich schlecht gehen soll.

Hinzu kommt seine Verhandlung, die ab dem 25. Februar 2020 in England statt findet, an welcher über die Frage der Auslieferung an die USA entschieden werden soll.

Sollte er ausgeliefert werden, war`s das mit Julian Assange und der Pressefreiheit.

Aus diesem Grund kam dieses Video in die sichtbare Existenz.

