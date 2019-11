Ärzte, Anwälte, Windeln – US-Geheimdienste spionierten Assange und seine Besucher bis ins Detail aus

Julian Assange wurde in der ecuadorianischen Botschaft gründlich ausspioniert. Außer von ihm selbst haben US-Geheimdienste Video- und Audioaufzeichnungen von seinem Team, seinen Anwälten, Ärzten und Journalisten erhalten. Sogar die Windel eines Babys war von Interesse.

In den vergangenen Tagen wurde Whistleblowern in prominenten deutschen Medien gehuldigt, schließlich riskieren sie nicht selten ihre gesamte Existenz dafür, dass die Öffentlichkeit von einer sie betreffenden Wahrheit erfährt. Zudem kommt der Film “Official Secrets” in die Kinos, der auf der wahren Geschichte der Britin Katharine Gun basiert. Gun erfuhr kurz vor der Irak-Invasion als Übersetzerin beim britischen Nachrichtendienst, wie der US-….