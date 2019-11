….Die Saat geht auf‘….

Am 10. November wurden zwei Rechtsextremisten von der Polizei verhaftet. Die Männer planten Attentate auf Muslime. Ein Verdächtiger wurde in Warschau, der andere in Stettin verhaftet.

Die Verdächtigen hatten große Mengen an Sprengstoff, Gewehre, Munition und acht Flaschen mit hochgiftigen Chemikalien….