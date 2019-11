LIEBEN DANK UND EINEN HINWEIS

Liebe Leser

Zur Erinnerung.

Unsere Arbeit ist sehr zeitintensiv. Das suchen und finden von vertrauenswürdigen Informationen und News verlangt nicht nur Zeit, sonder auch ein grundsätzliches Wissen über das Weltgeschehen und die Hintergründe. Auch einige Übersetzungen von Englischen Artikeln braucht viel Zeit. Sind zwar nicht immer perfekt, aber verständlich.

Die meisten großen Medienkonzerne werden gesteuert und beeinflusst von Interessengruppen und können so mit nicht mehr frei und unabhängig berichten.

Wir werden nicht von Vereinen, Verbänden, Parteien oder sonstige Lobbygruppen unterstützt . Alle Artikel sind kostenlos und du musst dich nicht dafür registrieren. Wir schalten keine Werbung, auch wirst du bei uns nicht von lästigen Pop-ups belästigt oder genötigt den Adblocker zu deaktivieren, daher sind wir auf deine Hilfe angewiesen.

Wir werden momentan von Google und den anderen Konzernen klar zensiert und teilweise als Fake-News Seite an oberster Stelle beworben. Diese Maßnahmen wurden von den Internetgiganten ja schon angekündigt und haben nun auch unsere Seite erreicht. Daher sichert euch unsere Webseite in dem das ihr sie zu den Favoriten im Browser hinzufügt und verlink/bewirbt unsere Seite. Bitte weiter sagen….;)

Tip: Suchmaschine die nicht deine Daten speichert und dich verfolgt und auch die freien Medien bei der Suche auflistet duckduckgo.com.



Liebe Grüße Don R. Wetter und sein Team

Erhaltende Spenden im Monat Oktober Total SFr. 842.-

Erhaltende Spenden: 1. Nov. bis 8. Nov. SFr. 259.-

Erhaltende Spenden: 9. Nov. bis 16. Nov. SFr. 161.- (Total Nov. 420.-)



Erhaltende Spenden: 17. Nov. bis 22. Nov. SFr. 350.- (Total Nov. 770.-)

Bitte keine Beträge von 1.- Sfr./Euro oder tiefer spenden! Solche tiefe Beträge werden bei PayPal oder auch Banken gleich als Spesen bez. Gebühr einbehalten. Ihr spendet so nur der Finanzmafia. Da haben wir nichts davon!

VIELEN ❤LICHEN UND LIEBEN DANK❤ an alle die uns unterstützen uns unsere Arbeit honorieren.

(Monatlicher Bedarf zur Deckung der Mindestkosten SFr. 1200.- )

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: Uncut-news, Tösstalstrasse, 8405 Winterthur – Schweiz

Zweck: Spende

IBAN: CH15 0070 0110 0022 5753 1

BIC (SWIFT-Adresse) ZKBKCHZZ80A

oder per PayPal. Klick PayPal-Banner rechts in der Leiste

Jochen Mitschka: Deutschlands Angriffskriege

Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Vorbereitung eines Angriffskrieges grundsätzlich verboten und unter Strafe zu stellen. So jedenfalls haben es die Gründerväter der Bundesrepublik in Artikel 26 festgelegt. Deutschland soll ein Land sein, dass in friedlicher Koexistens mit anderen Völkern zusammenlebt.