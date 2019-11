Hongkong-Trend-Statement: „NO #SUICIDE“ – Wenn jeder Tag dein letzter sein kann – Mysteriöse „Selbstmorde“

Sie haben Angst, zu verschwinden und nie mehr lebend aufzutauchen … “Jedes Mal kann es das letzte Mal sein, jede Umarmung, wenn sie sich anschauen, jedes Mal, wenn sie ihre Hände halten, jeder Kuss … “, heißt es in einem Tweet.

„Mein Name ist XXX und ich wohne in Nr. 20 auf dem 20. Stock.“

Der Mann, der die Verhaftung der jungen Frau in einem Hongkonger Wohnhaus filmte, gab ihr einen Tipp: „Du bist jetzt komplett und ohne jegliche Wunden.“ Sie verstand sofort, drehte sich zur Kamera um und erklärte: „Ich werde keinen Selbstmord begehen!“ Dann wurde sie von der Polizei weggebracht. Noch einmal rief sie: „Ich werde keinen Selbstmord begehen!“ Dann wird sie weggezerrt. Hier mehr…..

#SOSHK — “My Name is Li Chun-Hin. I will not commit suicide.”

“NO #SUICIDE” has become #HongKong young people’s common statement when #arbitrary arrests come.

「我叫李駿軒,我不會 #自殺。」

什麼時候開始,不會自殺已成香港人被濫捕時常說的話。pic.twitter.com/UnGX9yMgPd

— @Dystopia — Stand with 🇭🇰 (@Dystopia992) 18. November 2019