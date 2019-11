Das Schweigen der Akten

Bild: Offizielle Zeichnung von John F. Kennedys angeblich weitgehend intakten Hinterkopf mit kleinem Einschussloch, die auf einem abgeblich bei der zweiten Autopsie aufgenommenem Foto beruht. Lizenz: Public Domain

Kennedy-Attentat bleibt auch zwei Jahre nach versprochener Aktenfreigabe mysteriös

Heute jährt sich zum 56. Mal der Mord an US-Präsident John F. Kennedy. Obwohl Meinungsumfragen zufolge die Mehrheit der US-Amerikaner dem Narrativ vom verrückten Alleintäter Oswald keinen Glauben schenkt, wird es von den Qualitätsmedien nahezu geschlossen gestützt. Speziell in Deutschland, wo SPIEGEL & Co. Skepsis an der Darstellung des Jahrhundertmords ins Lächerliche ziehen, fällt man damit weit hinter den Forschungsstand von etwa 1988 zurück. Auch in der deutschsprachigen Wikipedia wacht der tapfere Benutzer Phi vom Wikipedia-Stammtisch Hamburg seit über einem Jahrzehnt eifrig über das Framing des Kennedy-Attentats.

Als vor zwei Jahren gemäß dem JFK-Act die letzten Akten aus den….