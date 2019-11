Das Blutbad in Bagdad

Die Zahl der Todesopfer bei den Massenprotesten, die den Irak in den letzten sieben Wochen erschüttert haben, ist auf über 330 gestiegen, mit geschätzten 15.000 Verwundeten. Junge Iraker sind trotz heftiger Unterdrückung weiterhin auf die Straße gegangen, um ihre Forderungen nach Arbeitsplätzen, sozialer Gleichheit und einem Ende des unsäglich korrupten politischen Regimes, das durch die US-Besetzung nach der kriminellen amerikanischen Invasion von 2003 geschaffen wurde, durchzusetzen.

Die meisten der Getöteten wurden mit scharfer Munition getötet, auch mit Maschinengewehrfeuer und Kugeln, die von Scharfschützen abgefeuert wurden, sowohl wahllos auf die Massen als auch auf identifizierte Protestführer. Andere haben schreckliche tödliche Wunden von Tränengasgranaten erlitten, die direkt in die Demonstranten geschossen wurden, in einigen Fällen mit Kanistern, die den Schädel oder Lungen der Opfer zerschmetterten. Darüber hinaus wurden Wasserwerfer eingesetzt, die heißes Wasser in die Proteste sprühen.

Es wurde über das gewaltsame Verschwinden von Personen….